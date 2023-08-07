В СССР были в ужасе, а сейчас не замечаем: в «Весне на Заречной улице» оставили скандальный эпизод

Феликс Миронер и Марлен Хуциев представили свою мелодраму «Весна на Заречной улице» в 1956 году. Фильм мгновенно стал всесоюзным хитом и одной из самых просматриваемых лент того десятилетия. Зрители были в восторге от трогательной истории, но далеко не все догадывались, что цензоры хотели видеть картину совершенно другой.

Так, перед прокатом фильма режиссеры принесли его экспертам на рассмотрение. И чиновники не остались в восторге от эпизодов, в которых главные герои, «люди труда», веселятся, пьют вино и водку. По мнению экспертов, такое поведение не соответствовало советскому человеку и бросало тень на его репутацию. К тому же самое распитие вредно для организма и является весьма пагубной привычкой.

Однако Хуциеву и Миронеру удалось отстоять каждый кадр фильма. Всеми возможными способами они убеждали цензоров, которые в итоге согласились оставить «Весну на Заречной улице» без изменений. И именно смелые для того времени кадры, как уверены многие критики, помогли прославиться картине.