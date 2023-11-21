В СССР были в шоке от этого иностранного сериала: работа на заводах встала

Бразильская мыльная опера «Рабыня Изаура» стала культовой почти за 45 лет своего существования. Однако ее настоящий успех пришел после трансляции в СССР, которая стартовала 35 лет назад.

В тот момент ни создатели, ни актеры даже не предполагали, что сериал станет таким популярным среди советских зрителей. Впоследствии он транслировался в 80 странах и везде получил высокий рейтинг.

Телезрители в СССР были так увлечены сериалом, что оформляли отгулы на работе, а в Бразилии даже перенесли обеденный перерыв, чтобы не пропустить очередную серию. Во время трансляции «Рабыни Изауры» в Сербии прекратились боевые действия, а на Кубе отменили режим энергосбережения и в расписание общественного транспорта внесли изменения.

В Польше устроили конкурс двойников Изауры и Леонсио, в Венгрии собрали средства, чтобы выкупить и освободить героиню, а в Китае Луселия Сантуш получила более 300 миллионов голосов в национальной премии «Золотой орел» в категории лучшая актриса и стала первой иностранкой, которая эту награду получила.