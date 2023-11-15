В СССР была звездой, а в США — официанткой: не узнаете в этой старушке любимицу советского кино

На родине у Елены Кореневой было все, о чем большинству оставалось только мечтать. Вот только актриса оставила успешную карьеру в кино и своих многочисленных поклонников ради лучшей жизни за границей. Тогда звезда еще не знала, что ее ждет.

Артистка вышла замуж за американца Кевина Мосса. Как и положено преданной супруге, она отправилась вслед за возлюбленным на его родину. Однако в США знаменитости пришлось забыть о главных ролях. Она засветилась в нескольких проектах, а после устроилась на работу официанткой.

Лицедейка провела на чужбине 11 лет. За это время ее брак распался. Новые романы ни к чему серьезному не привели. И тогда Коренева решила улететь домой.

Артистка смогла вернуться в профессию, однако ее лучшие годы остались позади. В свои 70 лет Елена Алексеевна превратилась в старушку, в которой уже не узнать любимицу советского кино.