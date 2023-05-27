В СССР была вторая Алиса Селезнева: без смеха на нее смотреть невозможно

Фантастика «Гостья из будущего» оставила неизгладимый след в сердцах советских школьников, а Алиса Селезнева превратилась в кумира молодежи 80-х. Ее образ и по сей день будоражит многих.

Но сегодня мало кто вспомнит, что была еще одна советская Алиса Селезнева в исполнении уже другой актрисы. В 1988 году вышла экранизация «Остров ржавого генерала», снятая по книге Кира Булычева. Зрители хотели увидеть продолжение любимой истории в духе «Гостьи из будущего», но их ждало разочарование.

Во-первых, сам сюжет получился намного слабее, чем в книге. А во-вторых, вместо Натальи Гусевой Алису сыграла Катя Прижбиляк. Она была милой и очаровательной, однако в ней не чувствовалось той энергии, которая исходила от Гусевой.

Но дело не только в провальном кастинге. Режиссер допустил множество недочетов, которые сделали Алису нелепой и смешной. Один из зрителей заметил:

«Меня в этом фильме удивляло, почему у Алисы перепачканное грязное лицо и чистейшие белые шорты, хотя она постоянно где-то лазит».

Как видно, создатели подошли к картине спустя рукава, поэтому сегодня о ней мало кто вспомнит.