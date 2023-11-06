В СССР был звездой, а в США приходилось играть русских бандитов: незавидная участь советского гения

Александр Годунов считался одним из самых талантливых танцовщиков СССР. Соотечественники осыпали артиста комплиментами, а за билетами на его выступления выстраивались огромные очереди. Но однажды Годунов решил обменять успех на новую жизнь в США и сбежал из страны.

В Америке он создал труппу «Годунов и друзья», с которой ставил концерты. Но публика не была в восторге от этих выступлений, поэтому артистам не удалось добиться успеха.

В то время Александр знакомится с Жаклин Биссет, звездой Голливуда. Артистка уговаривает возлюбленного сниматься в кино. Но Годунову достаются лишь роли криминальных элементов. Так, зрители могли видеть его в «Крепком орешке», где он перевоплотился в террориста Карла, в «Свидетеле» и других картинах.

Годунов не был в восторге от своего нового амплуа. С печалью он пытался справиться при помощи алкоголя, а с годами его зависимость становилась только сильнее. И в 1995 году его нашли мертвым в собственной квартире, звезде советского балета было всего лишь 45 лет.