В СССР был свой «Вызов»: удивитесь, но сняли американцы

Драма Клима Шипенко «Вызов» стала сенсацией в российском кинематографе. Главная особенность картины в том, что ее часть была снята на МКС. Фильм произвел огромное впечатление на публику, ведь у нас ленты о космосе всегда были и остаются в почете.

Сегодня мало кто вспомнит, что в СССР был свой «Вызов», который в свое время произвел фурор. Примечательно, что картину сняли в Голливуде. Речь идет о фильме «Козерог один», вышедшем в 1977 году.

Сюжет рассказывает о вымышленной экспедиции астронавтов на Марс. Полет не может состояться из-за проблем с системами жизнеобеспечения на корабле, но правительство не хочет отказываться от его запуска. Чтобы обмануть население, разыгрывается грандиозное шоу: «Козерог-1» стартует на Марс без экипажа, а космонавты инсценируют приземление на Красной планете, находясь на Земле.

Фильм имел огромный успех в СССР, при этом на родине лента провалилась. Создатели картины «Козерог один» явно не ожидали, что их детище так удачно «выстрелит» в Стране Советов.