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В СССР был свой «Вызов»: удивитесь, но сняли американцы

27 августа 2023 09:45
В СССР был свой «Вызов»: удивитесь, но сняли американцы

Успех в Союзе был неожиданностью для создателей ленты.

Драма Клима Шипенко «Вызов» стала сенсацией в российском кинематографе. Главная особенность картины в том, что ее часть была снята на МКС. Фильм произвел огромное впечатление на публику, ведь у нас ленты о космосе всегда были и остаются в почете.

Сегодня мало кто вспомнит, что в СССР был свой «Вызов», который в свое время произвел фурор. Примечательно, что картину сняли в Голливуде. Речь идет о фильме «Козерог один», вышедшем в 1977 году.

Сюжет рассказывает о вымышленной экспедиции астронавтов на Марс. Полет не может состояться из-за проблем с системами жизнеобеспечения на корабле, но правительство не хочет отказываться от его запуска. Чтобы обмануть население, разыгрывается грандиозное шоу: «Козерог-1» стартует на Марс без экипажа, а космонавты инсценируют приземление на Красной планете, находясь на Земле.

Фильм имел огромный успех в СССР, при этом на родине лента провалилась. Создатели картины «Козерог один» явно не ожидали, что их детище так удачно «выстрелит» в Стране Советов.

В СССР был свой «Вызов»: удивитесь, но сняли американцы
Фото: Кадр из фильма «Вызов» (2023), кадр из фильма «Козерог-1» (1977)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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