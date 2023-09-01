В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная

Первый советский сериал вышел на экраны в 1971 году. Сегодня о нем никто и не вспоминает, но тогда «День за днем» собирал у экранов всю страну. Понятия «сериал» тогда не существовало, поэтому проект называли телевизионной повестью.

В центре повествования оказались жители одной из коммунальных квартир в Москве. Повествование разворачивалось вокруг двух семей — Баныкины и Якушевы. Их дом стоял в очереди на снос, а жильцов должны были расселить по различным квартирам. Но люди, которые много лет жили бок о бок, стали родственными душами и полюбились публике. Сюжет был прост, но близок каждому советскому зрителю.

Сериал снимали на бобины, поэтому при любой ошибке над серией приходилось работать заново. Это не только создавало сложности для съемочной группы, но и сыграло против сериала. После пары показов «День за днем» ушел в историю, поэтому сегодня им практически никто не интересуется.