В СССР бросали все дела, чтобы посмотреть этот иностранный сериал: сейчас о нем никто не вспоминает

Заграничные фильмы и сериалы были большой редкостью в Советском Союзе. К зрителям попадали лишь проверенные партией картины, многие из которых становились настоящими хитами.

Так, в начале 70-х по телевидению начали транслировать «Сагу о Форсайтах». Многосерийный фильм, снятый в Великобритании, рассказывал об английском роде, который переживает семейный раскол из-за спорного брака одного из родственников.

История имела огромный успех у советских зрителей. Миллионы человек отменяли все свои дела, чтобы увидеть очередную серию. В итоге, как пишут СМИ, каждый эпизод смотрело более 30 миллионов человек.

Но после показа публика начала забывать о сериале. Ему на смену пришли другие, не менее захватывающие проекты, поэтому сегодня «Сагу о Форсайтах» помнят лишь преданные любители английского кинематографа.