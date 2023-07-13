В СССР брезгливых не было: сцена из советского кинохита шокировала молодежь

Многие советские фильмы вызывают у молодежи оторопь. Это неудивительно, ведь с момента их выхода прошло не одно десятилетие.

Так, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» есть эпизод, где героиня Натальи Кустинской плюет в тушь. Современные девушки не понимают, для чего она совершает эту малоприятную манипуляцию. Но советские барышни были куда менее брезгливыми, чем нынешние. Впрочем, и особого выбора им не предоставили.

В СССР тушь производилась только в таком формате. В простонародье ее называли «плевалкой», ведь чтобы придать ей нужную консистенцию, девушкам приходилось плевать в тушь.

Но были у такой продукции и плюсы. Тушь придавала ресницам невероятный объем, и дама выглядела как королева. Второе достоинство «плевательницы» — натуральный экологичный состав. Его единственным минусом было мыло, которое легко попадало в глаза. Тогда вся красота размывалась, и даме приходилось все начинать заново.

Эту диковинную косметику можно найти и сегодня. На советскую ретротушь и в наши дня находятся свои покупатели.