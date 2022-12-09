В США звезда фильма «Кин-дза-дза!» скрывала российское звание: причина обескуражит

Сниматься в кино Ирина Шмелева начала еще в 1980-е годы. На ее счету были роли в таких фильмах, как «Битва за Москву», «Искренне Ваш...», «Кин-дза-дза!», «Где находится нофелет?». Шмелева была одной из первых советских актрис, которая согласилась сниматься в откровенных сценах.

В 1990-е годы ее карьера переживала трудные времена: кинематограф был нестабилен, новые роли актерам почти не предлагали. К тому времени второй супруг Ирины, программист Николай Боголюбов, уже эмигрировал в Штаты. В 1998 году в Америку уехала и актриса. Они обзавелись домом в Мальборо, а Шмелева поступила в Нью-Йоркский университет на отделение маркетинга. Кроме того, женщина трудилась корреспондентом и ведущей на местном телевидении. А вот свое кинопрошлое, как и звание заслуженной артистки России, она предпочитала скрывать.

Как объясняла Ирина в интервью, в США актрисой представляется каждая официантка, мечтающая о голливудской славе. А термин «заслуженная» американцам попросту не знаком.