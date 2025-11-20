В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы

В тройке лидеров, безусловно, качественное кино. Но лучшее ли?

Западные кинокритики снова взялись за советское наследие – и снова навели шороху. Издание ScreenRant представило свой топ военных картин, и надо отдать должное: в тройку лидеров попали действительно хрестоматийные работы. Впрочем, без сюрпризов не обошлось.

Бронзу получает безусловный шедевр – «Иди и смотри» Элема Климова. Авторы справедливо называют его одним из величайших антивоенных фильмов всех времен, отмечая гипнотическую смесь «гиперреализма с сюрреализмом».

Сцена, в которой заживо сгорают жители деревни, и впрямь навсегда врезается в память.

На второй строчке – «Летят журавли» Михаила Калатозова. Издание подчеркивает, что это единственный советский фильм, забравший «Золотую пальмовую ветвь» Канн, и восхищается новаторской операторской работой.

Романтическая история на фоне войны и впрямь смотрится свежо даже сегодня.

А вот золото неожиданно уезжает к «Балладе о солдате» Григория Чухрая. Критики находят его «поэтичным» и отмечают, что история о короткой побывке юного солдата Алеши, полная «универсальных тем о любви и преданности», трогает даже сильнее батальных сцен.

Но вопрос на засыпку: куда подевались «В бой идут одни „старики“» и «А зори здесь тихие…»?

Видимо, для западного взгляда личная трагедия и абсурд ужаса войны все же затмевают и легендарную «поющую эскадрилью», и пронзительную историю девушек-зенитчиц. Что ж, их потеря – наша память.

Ранее мы писали: Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену – артисты выглядели «не как положено в СССР»