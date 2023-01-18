В США так не принято: на что решилась Гвинет Пэлтроу ради детей

У всех родителей свои уникальные методы воспитания. Некоторые из них могут удивить и вызвать немало вопросов. Например, многие удивляются, почему американская актриса Гвинет Пэлтроу никогда не показывала детям мультфильмы на родном английском языке. Оказывается, на то у нее были веские причины. Дело в том, что экс-супруга Криса Мартина хотела вырастить детей-полиглотов. Поэтому с ранних лет она включала своим отпрыскам французские и испанские мультфильмы. Англоязычные же были под строжайшим запретом.

Такой подход Гвинет к воспитанию общественность осудила, ведь американцы привыкли прививать родную культуру детям с ранних лет. К тому же подобные методы вряд ли сделают из детей настоящих полиглотов.

На этом причуды Пэлтроу не заканчиваются. Актриса верит в примету, что семья должна принимать душ вместе, чтобы не расставаться. Конечно, матери часто берут в ванну маленьких детей, но отпрыскам Гвинет уже давно не пять лет. Получается, она совершенно игнорирует личное пространство своих чад. О странных методах воспитания Пэлтроу рассказывает портал Domesticatedcompanion.