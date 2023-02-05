В США повторилась та же история: почему сбежавшая Негода вернулась на родину

Наталья Негода прославилась на весь СССР благодаря фильму «Маленькая Вера». Талантливая артистка была популярна не только у зрителей, но и у режиссеров, однако с приходом 90-х перестала получать предложения о сотрудничестве.

Из-за отсутствия работы артистка решила эмигрировать в США. Она отправилась покорять Голливуд, а иностранные агенты обещали ей мировой успех и впечатляющие гонорары. Первое время она действительно активно снималась в кино: ее можно увидеть в картинах «Летние товарищи» и, например, в сериале «Закон и порядок».

Однако американские режиссеры не остались в таком же восторге от Негоды, как их советские коллеги. В Голливуде ей удалось сняться всего лишь в четырех картинах, а потом предложения прекратились. Артистка осталась практически без денег и решила приехать обратно на родину.

В России же к тому времени все забыли про маленькую Веру. Дома она также столкнулась с безработицей и потратила немало сил, чтобы восстановить карьеру. Сегодня она изредка появляется на экранах, но драма Василия Пичула так и осталась главным достижением на ее творческом пути.