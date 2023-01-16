В США ничего не добилась: куда пропала та самая Клава Климкова из хита СССР

Надежда Горшкова сыграла главную героиню в картине «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Эта роль стала для нее дебютной и очень успешной, но сегодня фильмография актрисы не впечатлит вас другими популярными работами. Что же произошло с ней после окончания съемок?

Девушка появилась в паре не очень известных фильмов, а после переехала в США. На такой серьезный шаг ее сподвигла сильная любовь. Она вышла замуж за американца и пыталась сохранить свою актерскую карьеру. Надежда участвовала в кастингах, но за океаном она была мало кому известна, никто не решался пригласить ее на съемки. Профессиональные неудачи и развод повлияли на артистку, а вскоре она решила вернуться в Россию.

На родине Горшкова открыла в себе продюсерский талант. Теперь она находится вне камер, но ее имя в титрах можно заметить гораздо чаще, чем раньше.