В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите

Спустя пять месяцев после разочаровывающего финала третьего сезона фанаты «Игры в кальмара» наконец получили хорошую новость о любимой франшизе. Американская версия дорамы – та самая, о которой ходили слухи да домыслы – становится реальностью. И главное: теперь известно, когда она примерно выйдет.

По данным Collider, съемки проекта под рабочим названием «Игра в кальмара: Америка» стартуют 26 февраля следующего года. И это первый внятный апдейт за долгие месяцы.

Официально Дэвид Финчер все еще молчит, но именно его называют шоураннером. Логистика сходится: он как раз заканчивает работу над своим проектом «Приключения Клиффа Бута», а дальше уже переключится на новый сериал.

Создатель оригинала Хван Дон-хек подтверждал, что американская версия – не мираж. Более того, он поддерживает идею полностью. Проект будет происходить в том же мире, но не станет ремейком: зрителей ждет совершенно новый набор участников и своя собственная история.

При этом персонаж Кейт Бланшетт из финала третьего сезона в американской версии появляться не будет.

Netflix, естественно, придерживается своего любимого правила: ничего не подтверждать до последнего. Но если съемки начнутся в феврале, то ориентироваться нужно на Рождество 2028 года – примерно к этому времени производственный цикл позволит довести сезон до премьеры, настаивает все тот же Collider.

Пока же главное – факт движения вперед. Американской «Игре в кальмара» все-таки быть. Осталось дождаться момента, когда Netflix окажется готов перестать играть в молчанку.

Ранее мы писали: «Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них