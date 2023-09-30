В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Недооцененного артиста приняли за рубежом.
В России сложно найти человека, который не знает песен Леонида Агутина. Композициям «Парень темнокожий» и «Хоп Хей Лала-Лей» подпоет почти любой на постсоветском пространстве. Но, как оказалось, знают зажигательного исполнителя и далеко за пределами родины.
Например, в США. Так, Леонид Агутин отметился там уже дважды. Сначала сразу в нескольких номинациях он попал в лонглист «Грэмми». Российского певца заметили после альбома Lа Vida Cosmopolita, в котором есть песни на английском и испанском языках. Его Леонид Агутин записал не один, а в соавторстве с Ал Ди Меолой, признанным виртуозным гитаристом из США.
Но на этом успехи российского певца не закончились. Он также стал одним из победителей престижной премии The USA Songwriting Competition-2020 с песней Just A Rainy Day.
Агутина отметили в номинации «Мировые исполнители». Певец награду оценил и пошутил, что взял американскую «Песню года».
«Молодец, Леонид. Хоть кто-то на российской сцене пытается делать хорошую музыку и творить», «Шикарный трек! Приятно, что все получается! Успехов, Леонид», — написали поклонники в комментариях к песне.