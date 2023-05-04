В споре вокруг эпизода из сериала «Место встречи изменить нельзя» поставлена точка: вердикт ошарашит

Остросюжетный детектив Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» сразу же после выхода на экраны был признан советской классикой. Зрители осыпали пятисерийный фильм комплиментами и до сих пор продолжают обсуждать самые напряженные эпизоды.

Так, уже не одно поколение поклонников спорит, правильно ли поступил Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого, когда подбросил улику-кошелек карманнику Кирпичу, роль которого исполняет Станислав Садальский. Часть зрителей уверена, что поступок капитана противоречит морально-этическим нормам, тогда как другие считают, что он поступил абсолютно правильно, ведь только так мог разговорить преступника.

Но не так давно зрителям удалось прийти к единому мнению. Как пишут авторы Дзен-канала «Полтинник после детства », именно Жеглов, а не Шарапов, был прав в ситуации с Кирпичом. Капитан милиции не планировал отправлять карманника в тюрьму, а лишь хотел добиться от него необходимой информации. И поэтому уловка с подброшенной уликой не противоречит внутреннему кодексу стражей порядка.

«Если бы Жеглов „законничал“, как правильный Шарапов, неизвестно еще, когда бы муровцы вышли на след Верки-модистки и Фокса. Так что тут прав Жеглов — это уж точно», — уверены авторы канала.

При этом в суде, как уверены киноэксперты, не приняли бы кошелек в качестве улики против Кирпича. Поэтому поступок Жеглова точно не привел бы к реальному наказанию для преступника.