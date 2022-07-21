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В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

21 июля 2022 11:45
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

Поклонники внимательно следят за передвижениями артистов.

Максим Галкин прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Телеведущий решил ответить на вопросы поклонников.

С февраля этого года Примадонна и ее родные находятся в путешествии. Сначала они отправились в Израиль, а чуть позже — в Латвию. При этом поклонники с первого дня их отъезда пытаются узнать подробности о возвращении, ведь Пугачева утверждала, что собирается лишь поехать на лечение. Фанаты заваливали социальные сети артистов вопросами, однако все это время не получали ответов. Сейчас же телеведущий решил расставить все точки над «i».

Как отметил один из поклонников, Галкин просто обязан вернуть свою супругу на родину, ведь обещал ей «спокойную жизнь». Сейчас она уже полгода находится вне дома, и неизвестно, когда вернется. В ответ телеведущий признался, что его жена полностью самостоятельна, поэтому не он решает, куда ей ехать и где быть.

«Что значит „Аллочку верните“. Она что шифоньер?» — смеется артист.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о приезде Пугачевой в Россию в сентябре. Якобы она вернется вместе с детьми, ведь у них начнется новый учебный год.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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