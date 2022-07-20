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В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил

20 июля 2022 14:00
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил

Эксперты не перестают обсуждать успехи молодого спортсмена.

Алексей Мишин прокомментировал стиль катания сына Евгения Плющенко Александра. Как уверены многие поклонники, юный фигурист — точная копия своего отца.

Не так давно Яна Рудковская призналась, что ее сын и муж имеют практически идентичные стили катания. С мнением продюсера согласились поклонники и эксперты, однако Алексей Мишин уверен, что Яна не права. По словам тренера, который знаком с тем, как ведет себя на льду Плющенко, фигуристы катаются совершенно по-разному.

«Он катается так, чтобы соответствовать времени», — так обсуждает Плющенко-младшего в беседе с порталом Teleprogramma.pro эксперт.

При этом Мишин отметил, что нельзя говорить, лучше или хуже показывает себя на льду сын Рудковской. Просто его манера значительно отличается от отца, несмотря на заявления продюсера.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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