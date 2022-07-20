В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил

Алексей Мишин прокомментировал стиль катания сына Евгения Плющенко Александра. Как уверены многие поклонники, юный фигурист — точная копия своего отца.

Не так давно Яна Рудковская призналась, что ее сын и муж имеют практически идентичные стили катания. С мнением продюсера согласились поклонники и эксперты, однако Алексей Мишин уверен, что Яна не права. По словам тренера, который знаком с тем, как ведет себя на льду Плющенко, фигуристы катаются совершенно по-разному.

«Он катается так, чтобы соответствовать времени», — так обсуждает Плющенко-младшего в беседе с порталом Teleprogramma.pro эксперт.

При этом Мишин отметил, что нельзя говорить, лучше или хуже показывает себя на льду сын Рудковской. Просто его манера значительно отличается от отца, несмотря на заявления продюсера.