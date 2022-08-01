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В спорах о судьбе «Голоса» поставлена точка: вот что решили на Первом

1 августа 2022 10:25
В спорах о судьбе «Голоса» поставлена точка: вот что решили на Первом

Поклонники переживают за судьбу любимого проекта.

Шоу «Голос» вернется в эфир уже этой осенью. Ранее фанаты предполагали, что проект отменят из-за смерти Александра Градского.

Неожиданная кончина прославленного музыканта, который был наставником в проекте на протяжении нескольких сезонов, напугала фанатов. Кто-то предположил, что из-за отсутствия Градского новые выпуски шоу отменят, а другие были уверены в продолжительной паузе. Однако, как оказалось, продюсеры проекта решили совершенно иначе.

По данным «Комсомольской правды», уже этой осенью «Голос» вновь окажется в эфире. В новом телевизионном сезоне планируется выпустить и классическую версию программы и вариант «Голос. 60+», в эфире которых музыканты вновь будут радовать зрителей своими выступлениями и каверами на лучшие российские песни.

При этом пока неизвестно, кто именно окажется в креслах экспертов, а кто станет ведущим программ. Также остается загадкой и точная дата выхода шоу.

Фото: Legion-Media, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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