В спорах о родстве Пугачевой с двойняшками поставили точку: что говорит врач

Алла Пугачева стала матерью во второй раз в 2013 году, когда на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Как рассказывала знаменитость, из-за своего возраста она была вынуждена обратиться к услугам суррогатной матери. При этом многие фанаты до сих пор не верят, что Пугачева имеет кровное родство со своими детьми.

Дело в том, что Примадонна несколько лет назад якобы заморозила яйцеклетку. Таким образом артистка позаботилась о будущем и воспользовалась своими клетками, когда захотела завести детей. Сама певица никогда не подтверждала и не опровергала эту версию, но врач-репродуктолог Гаяне Калоева уверена, что это не может быть правдой.

Как рассказала эксперт, яйцеклетки начали морозить около 12 лет назад. В то время певице было уже 53 года, а в этом возрасте яйцеклетки давно не вырабатываются в организме, поэтому артистке было нечего замораживать.

Таким образом, по мнению Калоевой, слова которой цитирует портал Woman, знаменитость вряд ли имеет кровное родство со своими наследниками. И, скорее всего, она была вынуждена воспользоваться донорским материалом.