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В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось

23 июля 2022 12:57
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось

Телеведущий похвастался свежим внешним видом.

Прическу Андрея Малахова обсуждают в сети уже долгое время. Ходят слухи, что телеведущий носик парик, потому что проходит лечение от онкологического заболевания и давно потерял свою шевелюру. Есть те, кто считают, что парик или накладку Малахов носит исключительно из модных соображений для более пышной прически. Недавний отпуск звезды расставил все по местам.

В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось

Андрей Малахов хорошо подготовился к этому лету — он похудел и привел себя в форму. В качестве отпуска ведущий решил отправиться в круиз по Волге вместе со своими друзьями. На новых кадрах из соцсетей видно, как ветер треплет волосы Малахова, тем самым доказывая, что никакой парик ведущий не носит. Если бы на голове Андрея был шиньон, то порывистый ветер наверняка бы уже открыл секрет звезды. Сам Малахов никогда не комментировал слухи о своей болезни и об изменившемся внешнем виде. Он говорил, что склонен к полноте, поэтому вынужден всю жизнь поддерживать себя в форме и заниматься спортом. Видимо, на какой-то момент Андрей забросил свои тренировки, однако сейчас готов вернуться в строй.

Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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