В спорах о лучшем Шерлоке Холмсе поставили точку: что заявил эксперт

Образ Шерлока Холмса на киноэкранах воплощали сотни раз, и споры о том, кто сыграл легенду британского и мирового сыска лучше всех, не утихают много лет. Особенно это касается трех самых известных исполнителей этой роли: нашего Василия Ливанова в телесериале Игоря Масленникова, Бенедикта Камбербэтча в экранизации от BBC и Роберта Дауни-младшего в дилогии о сыщике от знаменитого режиссера Гая Ричи.

Ответ на этот вопрос, на самом деле, уже давно дал сам Дауни-младший. Еще в 2013 году в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» он сослался на мнение британца Лесли Клингера — эксперта по Холмсу и викторианской эпохе. Актер заявил, что Клингер назвал «этого русского» лучшим Шерлоком в истории и посоветовал взглянуть на его экранную работу.

Такая оценка неудивительна, ведь Василий Ливанов еще в 2006 году официально получил орден Британской империи в ознаменование своих заслуг «перед театром и исполнительским искусством».