В спорах о гибели Круга поставили точку: врач ответил, можно ли было его спасти

Новость о смерти популярного музыканта Михаила Круга шокировала его поклонников 1 июля 2002 года. Сообщалось, что певец стал жертвой вооруженного ограбления собственного дома в Твери. Он потерял сознание от огнестрельных ранений, но затем смог добраться до соседей, которые и отвезли его в больницу. Даже из машины исполнитель выходил самостоятельно, поэтому близкие были уверены, что он выживет. Однако, несмотря на все усилия врачей, 40-летний Михаил скончался.

После похорон некоторые из фанатов певца начали критиковать медиков, подозревая, что они плохо сработали. Но хирург Алексей Садов уверяет, что помочь Кругу уже было нельзя: одна из пуль повредила грудную клетку, сосуды почки и диафрагму, а другая — пробила легкое. У музыканта открылось сильное кровотечение, которое и привело к остановке сердца, пишет «Комсомольская правда ». Посмертное вскрытие певца доказало, что никакой ошибки врачей не было. А тот факт, что в больницу исполнитель пришел на своих ногах, говорит лишь о скачке адреналина.