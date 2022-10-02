В спорах о блате на «Фабрике звезд» поставили точку: заговорил основатель

В этом году проект «Фабрика звезд» отметил свое 20-летие. Но радостная дата омрачилась чередой скандальных откровений. Экс-директор Лина Арифулина впервые подтвердила слухи о том, что некоторых участников брали на проект не за их талант, а просто по блату. Она припомнила, как на шоу пропускали близких родственников членов команды. А за некоторых певцов договаривались их семьи. Например, именно так на сцене оказалась Алекса.

Однако основатель «Фабрики звезд» Илья Бачурин поставил точку в разгоревшихся спорах. Он заявил, что популярный проект притягивал разных участников, но не все они становились звездами сцены. Тем не менее отбор проходил только по вокальным способностям и артистизму: певцов не брали, если за них кто-то просил, а тем более платил. Таким же неподкупным шоу, по словам продюсера, остается и «Голос». Вопрос попадания участника на сцену строится лишь на основе его эстрадных возможностей, а не как-то иначе.