В список самых лживых людей попали всего три знака Зодиака: вы есть среди них?

Доверять или не доверять новому знакомому? Вот в чем вопрос! По мнению астрологов, найти ответ на него поможет… знак зодиака. Дело в том, что некоторые представители зодиакального круга чаще других склонны ко лжи и притворству. Рассказываем, под какими тремя созвездиями появляются на свет неисправимые обманщики - не стоит сразу же доверять им самое сокровенное.

Близнецы

Специалисты в сфере звезд убеждены - к словам и обещаниям Близнецов необходимо относиться с осторожностью. Обаятельные представители воздушной стихии, конечно, располагают к себе с первого взгляда и слова. И все же не стоит слепо доверять им, ведь в искусстве лжи Близнецы обошли все другие знаки зодиака.

На руку Близнецам играет их интеллект и образованность.

А еще - несомненные артистические способности. Уроженцы этого знака способны устроить перед собеседником “театр одного актера”, и усомниться в их полной искренности не сможет никто. Взяв с Близнецов слово, стоит быть готовым к тому, что они могут его не сдержать.

Дева

“В тихом омуте черти водятся”, - эта фраза с удивительной точностью характеризует Деву. Представители земной стихии производят на окружающих впечатление хладнокровных, но честных людей, которые сладкой лжи предпочитают горькую правду. Но на самом деле Дева не упустить возможности солгать, чтобы получить свою выгоду.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, очень сообразительные и расчетливые.

Дева может в мгновение ока оценить ситуацию и придумать, какой позиции придерживаться, чтобы извлечь для себя максимум пользы. Во имя этого уроженцы знака способны лгать, или, по крайней мере, недоговаривать или умалчивать о чем-то важном.

Рыбы

Рыбы лгут не во имя выгоды, а ради искусства. Представители водного знака - настоящие фантазеры. В общении с ними никогда нельзя угадать, что именно из сказанного - ложь, а что - правда. Да Рыбы и сами не могут толком сказать, где пролегает тонкая грань между их фантазиями и реальностью, ведь порой мир мечты им намного ближе того, что окружает их на самом деле.

Именно поэтому звезды предупреждают - слова, сказанные представителями водного знака, необходимо делить на два.

А еще лучше позднее переспросить у самой Рыбки, все ли вы правильно поняли. Этот знак довольно рассеян, поэтому, если сказал вам неправду, наверняка перепутает какие-нибудь детали и тем самым с головой себя выдаст.