В список самых лживых людей попали всего три знака Зодиака: вот кто они

Люди лгут по разным причинам. Произвести выгодное впечатление на окружающих, скрыть о себе неприятную правду, добиться желаемого - вот только несколько поводов для того, чтобы сказать неправду. Вот только кто-то делает это нечасто, а кто-то лжет как дышит, и так убедительно, что ни у кого не возникает ни малейших сомнений. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми появляются на свет самые убедительные лгуны.

Близнецы

Представители воздушного знака - настоящие мастера лжи. Во многом этому способствует их планета-покровитель - Меркурий, названный в честь божества интеллекта и в то же время болтливости. Благодаря этому сочетанию Близнецы и становятся виртуозными врунишками. Что-нибудь придумывать для них так же естественно, как дышать.

Люди, появившиеся на свет под знаком Близнецов, обычно находят свое призвание в творческих профессиях и везде, где необходимо взаимодействовать с людьми.

Благодаря своей коммуникабельности, дару убеждать и нравиться окружающим они легко вливаются в любую компанию. Однако важно помнить - не все, что говорит этот знак, правда.

Дева

На вид Дева может показаться простой и бесхитростной, но, как утверждают астрологи, это лишь маскировка. На самом же деле представители земного знака - люди проницательные, умные и в чем-то даже коварные. Они способны притвориться кем угодно, чтобы втереться в доверие к человеку и получить от него то, что им нужно.

Уроженцы этого знака на лету схватывают мельчайшие детали, обладают хорошей памятью, поэтому им не составляет большого труда запомнить, кому и когда они что сказали.

Дева способна соткать такую паутину лжи, что ее масштабами можно только восхититься. Правда, тем, кто попался в ее сети, это вовсе не кажется забавным.

Стрелец

Рожденные под огненным знаком Стрельца - люди тщеславные. Они постоянно доказывают окружающим, что круче них в этой части вселенной уж точно никого нет. И хорошо, если представители знака действительно ставят рекорды, вносят вклад в окружающий мир, искусство, спорт и т.д., но иногда они могут сильно преувеличивать свои достижения.

Чтобы произвести впечатление, Стрелец способен приписать себе подвиги, которых в действительности не совершал.

При этом ложь будет настолько убедительной, что никому и в голову не придет ее заподозрить. Люди слепо верят в рассказы уроженцев этого знака и стремятся быть похожими на них. Пожалуй, это единственный плюс - Стрелец выступает в качестве мотиватора для других.