Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)

В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)

2 октября 2025 12:22
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)

Мини-тест на киномана.

«Москва слезам не верит» давно стала классикой советского кинематографа с любимыми героями в исполнении Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Алексея Баталова. Но мало кто знает, что изначально на главные роли режиссер Владимир Меньшов приглашал совершенно других артистов.

Многие звезды того времени — от Тихонова до Вертинской — по разным причинам отказались от участия в проекте. Кто-то был занят в других съемках, кого-то не устраивал сценарий, а некоторые просто не разглядели потенциал будущего шедевра.

Эти отказы кардинально изменили бы знакомую нам картину, но открыли дорогу другим артистам. В результате фильм не просто стал культовым — он получил «Оскар» и еще больше прославил тех, кто в итоге согласился сниматься.

Ирония судьбы в том, что некоторые из отказавшихся актеров, глядя на оглушительный успех ленты, наверняка сожалели о своем решении. Ведь у каждого из них была возможность сыграть в картине, которая вошла в историю.

Вот 10 актеров, которые сами отказались от ролей в «Москве слезам не верит», и их причины. А чтобы было интереснее, сперва попробуйте предположить, кто же это может быть, а уже потом листайте.

Ранее мы писали: «И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979), из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает Читать дальше 3 октября 2025
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) «Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) Читать дальше 3 октября 2025
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами Читать дальше 3 октября 2025
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова 38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей «Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей Читать дальше 2 октября 2025
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь «У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше