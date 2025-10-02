В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)

«Москва слезам не верит» давно стала классикой советского кинематографа с любимыми героями в исполнении Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Алексея Баталова. Но мало кто знает, что изначально на главные роли режиссер Владимир Меньшов приглашал совершенно других артистов.

Многие звезды того времени — от Тихонова до Вертинской — по разным причинам отказались от участия в проекте. Кто-то был занят в других съемках, кого-то не устраивал сценарий, а некоторые просто не разглядели потенциал будущего шедевра.

Эти отказы кардинально изменили бы знакомую нам картину, но открыли дорогу другим артистам. В результате фильм не просто стал культовым — он получил «Оскар» и еще больше прославил тех, кто в итоге согласился сниматься.

Ирония судьбы в том, что некоторые из отказавшихся актеров, глядя на оглушительный успех ленты, наверняка сожалели о своем решении. Ведь у каждого из них была возможность сыграть в картине, которая вошла в историю.

Вот 10 актеров, которые сами отказались от ролей в «Москве слезам не верит», и их причины. А чтобы было интереснее, сперва попробуйте предположить, кто же это может быть, а уже потом листайте.

Ранее мы писали: «И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?