В Союзе женщин за такую одежду стыдили всем миром: сейчас считается нормой

Советским красавицам были по большей части недоступны западные наряды, косметика и парфюмерия. Но на этом различия между девушками из СССР и условной Европы не заканчивались.

В Союзе существовали негласные, но строгие запреты, которые приходилось соблюдать каждой моднице. Иначе ее ждало общественное порицание.

Не стоило даже думать о необычной прическе или ярком цвете волос. Татуировки, пирсинг, окрашивания в зеленый или фиолетовый — все это было уделом маргинальной части общества.

Глубокое декольте и мини не носили до конца 60-х. Считалось, что откровенную одежду может надеть лишь женщина непристойного поведения.

Бельевой стиль, который так популярен сейчас, допускался только дома. Выйти в люди в платье-комбинации не позволяли себе даже смелые дамы.

Полупрозрачные блузки, надетые на белье или на голое тело, тоже нельзя было увидеть на женщинах. Если девушка облачалась в рубашку из гипюра, под нее обязательно надевала тонкую майку.