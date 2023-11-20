В Советском Союзе так звали каждую третью девочку: сейчас популярное женское имя забыли

Мода на имена меняется, как и любая другая. Сейчас родители всё чаще выбирают для детей оригинальные варианты — никто не удивится, услышав, как домой с прогулки зовут Елисея, Ярославу или Тиффани с Адалиной.

В Советском Союзе выделяться было не принято. Существовал негласный список популярных имен, на который ориентировались мамы и папы.

У мужчин «лидеры» менялись довольно часто. А вот в женском топе почти полвека царила Елена.

Имя стало самым популярным в 50-е годы. В 60-е опустилось на вторую строчку рейтинга, уступив Наталье. Но в следующем десятилетии Лены вернулись на первые позиции. Удерживали их на протяжении 70-х и 80-х.

Сейчас Елены и Алены упали на 60-ю строчку среди наиболее популярных вариантов. Поэтому имя считается «взрослым»: его чаще носят взрослые женщины, рожденные еще в СССР.