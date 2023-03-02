В союзе Хюррем и Сулеймана есть одна странность: вам она тоже покажется подозрительной

Как помнят фанаты «Великолепного века», наследника Хюррем подарила Сулейману в конце 99-й серии. Тогда ей было не менее 17 лет. За 40 лет Хюррем осчастливила падишаха шестью детьми. Из них 10 лет «правитель мира» провел в военных походах. По подсчетам историков, вместе они прожили не менее 25 лет — срок достаточный, чтобы стать родителями шесть раз.

Странность в другом: последнего сына Джихангира, появившегося на свет с горбом, хасеки родила, когда ей было около 26 лет. Возраст по тем временам солидный, но вполне себе детородный. Вот только больше детей у Хюррем и Сулеймана не было. Есть несколько объяснений этой странности.

Во-первых, Хюррем наконец-то вспомнила о законе Фатиха и побоялась, что в борьбе за престол ее сыновья убьют друг друга. Хотя умная хасеки-султан наверняка знала о фетве с самого начала. Во-вторых, в сериале показывают, что Хюррем мучается от болей в животе и прячет некие язвы под одеждой. Вероятно, султанша заболела, а потому не хотела мучить свой организм. Что до хальветов, то в гареме уже тогда были знакомы со средствами контрацепции, и это даже отчасти демонстрируется в сериале в сцене, когда к падишаху отправляется красотка Назенин.