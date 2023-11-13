В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
Даже зимой можно приготовить за копейки.
В советских санаториях меню разрабатывали так, чтобы получить максимум пользы при минимальных затратах на продукты. Многие блюда, придуманные в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века, сейчас забыли. И напрасно.
Например, салат «Здоровье» можно приготовить в любое время года. Овощи для него стоят недорого даже зимой. Кушанье — прекрасное дополнение к обеду или ужину, источник витаминов.
Вам понадобятся:
- огурцы, 2 шт.,
- яблоки, 2 шт.,
- помидор, 2 шт.,
- морковь, 1 шт.,
- салат, 1 пучок,
- сметана, 4 ст.л.,
- лимонный сок, 1 ч.л.
Помидоры, огурцы и яблоки нарежьте кубиками. Для салата лучше взять кислые или кисло-сладкие сорта.
Морковь натрите крупно, салатные листья нарвите. Соедините с остальными ингредиентами, заправьте сметаной и лимонным соком. Хорошо перемешайте. Перед подачей можно украсить укропом.
Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)