В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»

Даже зимой можно приготовить за копейки.

В советских санаториях меню разрабатывали так, чтобы получить максимум пользы при минимальных затратах на продукты. Многие блюда, придуманные в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века, сейчас забыли. И напрасно.

Например, салат «Здоровье» можно приготовить в любое время года. Овощи для него стоят недорого даже зимой. Кушанье — прекрасное дополнение к обеду или ужину, источник витаминов.

Вам понадобятся:

огурцы, 2 шт.,

яблоки, 2 шт.,

помидор, 2 шт.,

морковь, 1 шт.,

салат, 1 пучок,

сметана, 4 ст.л.,

лимонный сок, 1 ч.л.

Помидоры, огурцы и яблоки нарежьте кубиками. Для салата лучше взять кислые или кисло-сладкие сорта.

Морковь натрите крупно, салатные листья нарвите. Соедините с остальными ингредиентами, заправьте сметаной и лимонным соком. Хорошо перемешайте. Перед подачей можно украсить укропом.