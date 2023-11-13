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В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»

13 ноября 2023 07:30
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»

Даже зимой можно приготовить за копейки.

В советских санаториях меню разрабатывали так, чтобы получить максимум пользы при минимальных затратах на продукты. Многие блюда, придуманные в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века, сейчас забыли. И напрасно.

Например, салат «Здоровье» можно приготовить в любое время года. Овощи для него стоят недорого даже зимой. Кушанье — прекрасное дополнение к обеду или ужину, источник витаминов.

Вам понадобятся:

  • огурцы, 2 шт.,
  • яблоки, 2 шт.,
  • помидор, 2 шт.,
  • морковь, 1 шт.,
  • салат, 1 пучок,
  • сметана, 4 ст.л.,
  • лимонный сок, 1 ч.л.

Помидоры, огурцы и яблоки нарежьте кубиками. Для салата лучше взять кислые или кисло-сладкие сорта.

Морковь натрите крупно, салатные листья нарвите. Соедините с остальными ингредиентами, заправьте сметаной и лимонным соком. Хорошо перемешайте. Перед подачей можно украсить укропом.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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