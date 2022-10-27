В современной России его презирают: назван самый спорный фильм Рязанова

За двадцать лет зрители не смогли определиться со своим мнением.

Эльдар Рязанов снял множество фильмов за годы своей карьеры. Зрители давно признали режиссера одной из легенд советского кинематографа, однако, как оказалось, не все его картины любимы публикой.

Так, одной из самых противоречивых лент Рязанова стала криминальная комедия «Старые клячи», вышедшая в 2000 году. Сюжет ленты рассказывает о четырех подругах, которые пытаются примириться с реалиями современной России и помочь одной из них вернуть незаконно отобранное жилье. В фильме снялись легенды советского экрана: Лия Ахеджакова, Людмила Гурченко, Валентин Гафт и другие прославленные артисты.

Как отмечает большинство зрителей, актерский состав — это единственное сильное место фильма. Сценарий, по словам пользователей Сети, оказался очень слабым, диалоги — далеко не смешными, а сам Рязанов доказал, что у него не получается снимать кино о новой России.

«Ужасающий фильм. Когда он только вышел и я его впервые посмотрел, меня чуть не стошнило», «Несмешно. Рязанов деградировал в нем», «Фильм получился слабый, глупый и ничуть не смешной, даже при таком „звездном“ составе. Второй раз смотреть это не хочется», — делятся мнением зрители.

Однако некоторые пользователи Сети признаются, что остались в восторге от картины. По их мнению, Рязанову удалось создать трагикомичную ленту, прекрасно иллюстрирующую непростое время в стране, а сменившийся стиль режиссера не показатель плохого качества.