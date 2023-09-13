В советскую актрису были влюблены тысячи мужчин: удивитесь, какого негодяя выбрала в супруги

Всесоюзную славу Элине Быстрицкой принесли роли Аксиньи в «Тихом Доне» и Елизаветы Максимовны в «Неоконченной повести». Экранная красавица покорила не только мужчин, которые сходили по ней с ума, но и женщин. Все девушки в СССР мечтали обладать такой же внешностью, как артистка, ее интеллигентностью и царственным обликом.

А представители сильного пола не могли устоять перед ее обаянием и харизмой, хотя и побаивались сильного характера Быстрицкой. Несмотря на такую популярность среди мужчин, замужем звезда была всего лишь один раз. И назвать этот брак удачным точно нельзя.

Николай Кузьминский был чиновником из Министерства торговли и годился актрисе в отцы. В прошлом у него уже было два брака. Но экранная Аксинья потеряла голову от мужчины. Вместе пара прожила 27 лет. Их объединяли общие интересы — любовь к театрам и путешествиям. При этом Кузьминский даже не скрывал свои измены от жены, ведь был уверен, что она всегда его простит. Однако терпение Быстрицкой все-таки подошло к концу в 1985 году.

Как вспоминала сестра артистки София Шегельман, она потребовала от мужа развода, а тот пытался уговорить друзей убедить ее одуматься. Но звезда была неумолима — последние 34 года жизни она провела в одиночестве.