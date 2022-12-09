В советской версии нашли 3 доказательства, что Карлсон – лишь выдумка Малыша

Мультфильм «Малыш и Карлсон» был основан на детской книге шведской писательницы Астрид Линдгрен. Создатели картины с большим уважением подошли к литературному оригиналу, однако все же позволили себе некоторые изменения. И, как уверены пользователи Сети, из-за этого можно предположить, что Карлсон является воображаемым другом Малыша.

Дело в том, что мужчину с пропеллером за весь мультфильм видит только Малыш и Фрекен Бок, которая страдает от ментальных проблем. А из-за того, что главный герой регулярно жалуется на одиночество, многие уверены, что он просто выдумал себе друга, который прилетает только к нему. При этом Карлсон всегда неожиданно исчезает, когда посторонние, например, заходят в комнату.

В качестве доказательства поклонники даже приводят специальный термин — «синдром Карлсона». Именно так в психологии называют ненастоящих друзей, которых придумывают себе дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Подтверждает эту версию и внешний вид Карлсона. Многих зрителей смутило, что персонаж может летать на миниатюрном пропеллере. Как предполагают пользователи Сети, именно так представлял бы себе устройство летательного аппарата любой ребенок в возрасте Малыша.