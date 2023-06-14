В советской сказке один актер сыграл сразу четырех героев, а вы и не заметили: будете поражены

Сказка Александра Роу «Огонь, вода и... медные трубы» вышла на экраны в самом конце 1968 года. Зрители остались в восторге от изобретательного и яркого фильма, а самые внимательные поклонники расхваливали игру Георгия Милляра, который исполнил роль Кащея Бессмертного. При этом на самом деле талантливый артист перевоплотился в четырех героев.

Так, кроме Кащея Милляр сыграл еще и Бабу Ягу, которая также является одной из главных героинь картины. Но на этом он не остановился и появился еще в нескольких эпизодах.

Например, именно Милляр играет глухого пожарного. Его можно узнать по отсутствию головного убора, но даже такое короткое появление надолго запомнилось зрителям. Последней же ролью в сказке для артиста стала гостья на свадьбе. В этом образе он появляется в нескольких коротких эпизодах, но привлекает внимание своей харизмой.