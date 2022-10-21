В советской «Мэри Поппинс» разглядели страшный намек: его не замечали 40 лет

«Мэри Поппинс, до свидания» для многих зрителей стал одним из любимых фильмов. Добрая история о воспитании детей в чопорной Англии пришлась по вкусу советским гражданам, однако далеко не все из них догадывались, какую пугающую отсылку создатели поместили в один из эпизодов.

Внимательные зрители не прошли мимо плаката, который висит в комнате Мистера Эй. Постер изображает афишу экспериментального фильма «Приглашение к путешествию» Питера Дель Монте. Сюжет ленты строится на истории любви брата и сестры: однажды главная героиня умирает в ванной с молоком, поэтому брат катается с ее телом по знаковым местам и регулярно пьет молоко из той самой ванны, а в конце превращается в свою родственницу.

Зрители видят постер один раз, когда Мистер Эй исполняет композицию «33 коровы», где речь идет как раз о стакане парного молока. Помимо этого, главные герои фильма также являются братом и сестрой и регулярно пьют молоко.

Как отмечают пользователи Сети, появление афиши фильма не могло быть случайностью. Дело в том, что советская богема была знакома с экспериментальной лентой, и таким образом авторы пытались поиздеваться над главными героями детского фильма.