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В советской экранизации ни слова: как на самом деле звали д’Артаньяна

15 июля 2023 09:15
В советской экранизации ни слова: как на самом деле звали д’Артаньяна

Никто не мог даже приблизиться к истине.

Легендарный гасконец д’Артаньян навсегда останется частью мировой культуры. С подачи писателя Александра Дюма он стал героем книг, которые позднее экранизировали множество раз.

Одной из самых известных адаптаций стала советская картина «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако за весь фильм никто ни разу не произносит имени главного героя. Все так и привыкли называть его по фамилии — д’Артаньян.

Оказывается, у легендарного гасконца довольно длинное причудливое имя. Его зовут Шарль Ожье де Бац де Кастельмор. Но в экранизации не произносится даже первая, простая часть его личного имени.

С верными товарищами д’Артаньяна тоже не все так просто, как зрители привыкли думать. Так, однажды литераторы обнаружили второе имя Атоса — Оливье, а фамилия героя — де Ла Фер.

Насчет личного имени барона Портоса нет информации. А вот его фамилия известна — дю Валлон де Брасье де Пьерфон. А у Арамиса было еще одно имя — Рене. Фамилия герцога и аббата — д’Эрбле.

Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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