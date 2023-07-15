В советской экранизации ни слова: как на самом деле звали д’Артаньяна

Никто не мог даже приблизиться к истине.

Легендарный гасконец д’Артаньян навсегда останется частью мировой культуры. С подачи писателя Александра Дюма он стал героем книг, которые позднее экранизировали множество раз.

Одной из самых известных адаптаций стала советская картина «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако за весь фильм никто ни разу не произносит имени главного героя. Все так и привыкли называть его по фамилии — д’Артаньян.

Оказывается, у легендарного гасконца довольно длинное причудливое имя. Его зовут Шарль Ожье де Бац де Кастельмор. Но в экранизации не произносится даже первая, простая часть его личного имени.

С верными товарищами д’Артаньяна тоже не все так просто, как зрители привыкли думать. Так, однажды литераторы обнаружили второе имя Атоса — Оливье, а фамилия героя — де Ла Фер.

Насчет личного имени барона Портоса нет информации. А вот его фамилия известна — дю Валлон де Брасье де Пьерфон. А у Арамиса было еще одно имя — Рене. Фамилия герцога и аббата — д’Эрбле.