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Киноафиша Статьи В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)

В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)

9 ноября 2023 14:13
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)

Проверьте, насколько хорошо вы помните ушедшую эпоху.

Советские изобретения удивляют не только функциональностью, но и дизайном. Некоторые предметы обихода, которыми в Союзе пользовались все, теперь кажутся то ли реквизитом из кинофильмов, то ли деталями космического корабля.

Понять назначение той или иной вещи по ее виду почти невозможно. Нужно знать наверняка или обладать очень хорошей интуицией.

Проверьте, сможете ли вы правильно угадать, как использовали эти «гаджеты» в Советском Союзе? Ответьте на вопросы теста — и узнаете.

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Фото: кадр из фильма «Покровские ворота» (1982)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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