В Советском Союзе была профессия «экстрасенс-инструктор»: вот чему люди учились в школах ведьм

Очень непривычно соотносить чопорность СССР и прагматичность живших в Союзе с людей с чем-то сверхъестественным и далеким от общепринятых рамок. Об эзотерике Стране Советов вслух не говорили — было не принято. Однако она, разумеется, была.

А еще были целые школы, где воспитывали экстрасенсов. Но увидеть рекламу такого учебного заведения тоже было невозможно. А вот получить сертификат с профессией «экстрасенс-инструктор» — это легко. Да и плата за обучение в такой школе была весьма символическая.

Целую сеть учебных заведений первым додумался открыть Виктор Михайлович Кандыба. Он был специалистом в области гипноза и сверхвозможностей человека. В учебную программу входили: анатомия человека, астрология, правильное питание, основы очищения организма, экстрасенсорные практики и медитации. После окончания обучения кандидат в экстрасенсы сдавал экзамен и получал заветную корочку инструктора.