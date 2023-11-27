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В Советском Союзе была профессия «экстрасенс-инструктор»: вот чему люди учились в школах ведьм

27 ноября 2023 14:00
В Советском Союзе была профессия «экстрасенс-инструктор»: вот чему люди учились в школах ведьм

«Все чудесатее и чудесатее».

Очень непривычно соотносить чопорность СССР и прагматичность живших в Союзе с людей с чем-то сверхъестественным и далеким от общепринятых рамок. Об эзотерике Стране Советов вслух не говорили — было не принято. Однако она, разумеется, была.

А еще были целые школы, где воспитывали экстрасенсов. Но увидеть рекламу такого учебного заведения тоже было невозможно. А вот получить сертификат с профессией «экстрасенс-инструктор» — это легко. Да и плата за обучение в такой школе была весьма символическая.

Целую сеть учебных заведений первым додумался открыть Виктор Михайлович Кандыба. Он был специалистом в области гипноза и сверхвозможностей человека. В учебную программу входили: анатомия человека, астрология, правильное питание, основы очищения организма, экстрасенсорные практики и медитации. После окончания обучения кандидат в экстрасенсы сдавал экзамен и получал заветную корочку инструктора.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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