В советском мультфильме засветилась голая женщина: она была на самом видном месте, но ее не заметили

Зрители до сих пор с удивлением обнаруживают неожиданную деталь.

Советская цензура внимательно относилась к любым произведениям искусства. Эксперты старательно выискивали все намеки на инакомыслие и неприемлемые образы. Но иногда авторам все же удавалось спрятать запрещенные детали.

Так, в детском мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!» Роберта Саакянца можно увидеть обнаженную женскую фигуру. Художник старательно спрятал ее, поэтому лишь внимательные зрители смогли заметить девушку.

Появляется она в кадре, когда старик разговаривает с Э-эхом. Копыто волшебного чудища превращается сначала в бюст, а после — в ведьму, которая улетает на метле, полностью обнаженная.

Сам Саакянц никогда не комментировал весьма откровенную деталь. Многие же фанаты признаются: они совсем не сразу заметили обнаженную фигуру и до сих пор не догадываются, зачем автор добавил ее в детский мультфильм.