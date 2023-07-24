В советском мультфильме нагло обманули и детей, и взрослых: вскрылось только спустя годы

Чебурашка — один из самых любимых персонажей советской мультипликации. Он не имеет аналогов ни в одной стране мира. Но что же о нем известно?

Неведомая зверушка прибыла в Советский Союз в коробке с апельсинами. Собственно, это любимое лакомство персонажа. А еще Чебурашка умеет читать. По крайней мере, в первых сериях мультфильма.

Сначала он осилил надпись на телефонной будке, в которой говорится, что молодой крокодил хочет завести себе друзей. Объявление написано прописными буквами, и Чебурашка его прочитал. Далее он видит табличку «Гена» на двери жилища будущего товарища, она тоже не вызывает трудностей. Наконец, неведомая зверушка осилила и письмо старухи Шапокляк. Также во втором эпизоде демонстрируют, как Чебурашка по слогам читает надписи на плакате пионеров. Но потом внезапно теряет этот навык уже в четвертой серии.

Крокодил Гена дает другу телеграмму о своем визите. Но, прилетев, обнаруживает, что его никто не встретил. Добравшись до Чебурашки, он спрашивает, что же произошло, и друг отвечает ему, что не умеет читать. Именно поэтому Чебурашку и решили отправить в школу.

Таким образом, выходит, что или любимый герой растерял свои знания, или создатели мультфильма допустили ляп, который, стоит признаться, не умаляет очарования истории про любителя апельсинов.