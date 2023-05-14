В советском кинохите все роли сыграли непрофессионалы: этого никто не заметил

Порой режиссеры намеренно набирают в свои фильмы непрофессиональных актеров. Самое поразительное, что зрители этого даже не замечают. Это говорит о том, что кастинг оказался удачным.

Мало кто знает, что в советском кинохите «Рейс 222» не снималась профессиональные актеры. Режиссер Сергей Микаэлян к этому моменту снял уже несколько успешных картин: «Влюблен по собственному желанию», «Вдовы», «Премия». В лентах сыграли известные советские актеры. А вот для фильма «Рейс 222» режиссер решил набрать людей с улицы.

Микаэлян хотел, чтобы на экране все выглядело максимально реалистично. Он набрал бухгалтеров, инженеров и простых рабочих, которые до этого и не мечтали сняться в кино. Впрочем, были и исключения. На роли американцев режиссер пригласил латышских актеров. Но основная часть исполнителей состояла из простых людей.

Работать с непрофессионалами Микаэляну было непросто, ведь их приходилось обучать актерству прямо в процессе. Но этот эксперимент удался, и фильм вошел в тройку самых популярных картин 1986 года.