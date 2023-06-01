В советском кинохите Басилашвили умудрился «передать привет»: не поверите кому

Народный артист Олег Басилашвили известен своим плодотворным сотрудничеством с Эльдаром Рязановым. Самой крупной совместной работой у них стала картина «Вокзал для двоих», где актер и Людмила Гурченко сыграли главные роли.

На съемках фильма Олег Валерианович проводил много времени в колонии, где была отснята часть ленты. Осужденные поначалу отнеслись к этому настороженно, но позднее некоторые из них крепко подружились с актером. Так, в одной из сцен Басилашвили даже «передал привет» новоиспеченному приятелю.

В эпизоде, где Вера будит своего возлюбленного, он сквозь сон произносит: «Онофренков, кончай!» Оказывается, это была реальная фамилия заключенного из Икшанской колонии. Онофренков не только подружился с актером, но и подробно рассказывал ему о жизни за решеткой. Эти знания помогли Басилашвили создать достоверный образ в картине. А в знак благодарности он «увековечил» криминального авторитета своей репликой.