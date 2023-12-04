В советском кино так одевали деревенщин: сегодня эта вещь на пике моды

Советские фильмы в свое время диктовали моду. О платье как у Калугиной из «Служебного романа» или бриджах как у Нины из «Кавказской пленницы» мечтала каждая женщина.

Еще недавно казалось, что это в прошлом. Образы из фильмов семидесятых-восьмидесятых годов выглядели откровенно устаревшими.

Но тренды имеют свойство возвращаться. Осенью и зимой 2023-2024 стилисты наперебой советуют модницам обзавестись аксессуаром, который в советском кино носили в деревнях и в колхозах.

Речь идет о платке. Это едва ли не самый актуальный головной убор для холодного времени года. Он сочетается и с пальто, и с пуховиком, делает любой образ более интересным. А еще не имеет ограничений по возрасту: покрывать волосы могут и юные девушки, и зрелые дамы.