В советском фильме снялась иностранная порнозвезда: в СССР никто не заподозрил

Комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» стала настоящей культурной сенсацией. Любимому миллионами Эльдару Рязанова удалось посотрудничать с настоящими звездами итальянского кино и подарить захватывающий и остроумный фильм. Публика осталась в восторге от ленты, однако только спустя годы стало известно, кто именно принимал участие в фильме.

Дело в том, что итальянская сторона не стремилась подойти ответственно к амбициозному проекту, поэтому приглашала далеко не самых известных артистов. И одной из звезд была выбрана Антония Сантилли. Она сыграла внучку балерины Ольгу, а на родине девушка была известна съемкой в эротическом кино. Например, предыдущим ее фильмом стала весьма откровенная комедия «Лучшая сторона Паолины», где Антония позирует топлес.

И только спустя годы советские зрители узнали, кто именно играет в их любимом фильме. Антония же завершила карьеру после картины Рязанова. Артистка вышла замуж за успешного предпринимателя и сконцентрировалась на семье.