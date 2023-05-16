В советском фильме должен был играть голливудский красавчик: вот кто его заменил (фото)

На закате советского кинематографа режиссеры не боялись участвовать в международных проектах и работать с европейскими продюсерами. В результате такого сотрудничества на большие экраны выходили весьма интересные картины. Одной из них стала комедийная драма Георгия Данелии «Паспорт».

В процессе выбора актера на ведущую роль иностранные коллеги были весьма настойчивы и хотели, чтобы ее исполнил Николас Кейдж. Восходящая звезда Голливуда согласилась, но во время обсуждения гонорара стороны не смогли прийти к адекватному соглашению. Тогда создателям пришлось искать нового артиста.

Продюсеры посчитали, что главный герой должен быть хорошо знаком зрителям и за пределами Советского Союза. Поэтому новым претендентом стал французский актер и певец Жерар Дармон. Он отлично сыграл Мераба и Яшу Папашвили, из-за чего полюбился публике.