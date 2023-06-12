В советских школах все было хорошо, кроме одного: пострадали сотни детей

Советское образование до сих пор считается одним из самых ценных и полезных в мире. Школы СССР и сейчас берут за основу при написании программ для учащихся. Однако кое-что, а, вернее, кое-кого в Министерстве образования Советского Союза не учли. И кое с кем совершенно не считались. Так, от советской школьной системы страдали левши.

Вернее, левшей в школах СССР попросту не было — запретили, отменили и стерли с лица земли как событие и как факт. Быть левшой в советской школе — означало быть белой вороной. Всех без разбора переучивали, причем не мягкими методами, а просто вкладывая ручку и карандаш в правую руку.

Ходили слухи, что в некоторых, особо жестких школах, левую руку маленьким детям привязывали к туловищу, чтобы они не могли ею воспользоваться. Для чего над левшами так «издевались»? Советская доктрина предполагала полную идентичность. Тех, кто выделялся из толпы, жестоко и беззастенчиво «ломали». Поэтому левшей в СССР попросту не было.