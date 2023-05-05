В советских фильмах актеры яростно переигрывали: вот в чем причина

Советские фильмы 30-х и 40-х годов считаются золотой классикой кинематографа. Их есть за что любить: интересные сюжеты, душевная атмосфера, красивые актеры. Но есть у этих картин и серьезный минус — гротескная игра актеров.

Современному зрителю чрезмерная мимика и жестикуляция покажутся переигрыванием. Сегодня такая манера игры вызывает лишь недоумение и отталкивает. Однако нужно сделать скидку на те времена и учесть важные нюансы.

Дело в том, что актеры той эпохи были театральными. Они привыкли к утрированной игре, чтобы «достучаться» до каждого зрителя. Театр подразумевает расстояние от сцены до зала, поэтому гротеск и вычурность жестов были просто необходимы.

Второй момент — наследие «великого немого». Актеры, которые снимались в 30-е и 40-е, начинали свой путь до появления звукового кино. Они привыкли к излишней экспрессии и эмоциональности на экране. С развитием звукового кино актеры старой школы постепенно отошли от театральщины и научились играть более сдержанно.