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В советских фильмах актеры яростно переигрывали: вот в чем причина

5 мая 2023 08:30
В советских фильмах актеры яростно переигрывали: вот в чем причина

Все легко объясняется.

Советские фильмы 30-х и 40-х годов считаются золотой классикой кинематографа. Их есть за что любить: интересные сюжеты, душевная атмосфера, красивые актеры. Но есть у этих картин и серьезный минус — гротескная игра актеров.

Современному зрителю чрезмерная мимика и жестикуляция покажутся переигрыванием. Сегодня такая манера игры вызывает лишь недоумение и отталкивает. Однако нужно сделать скидку на те времена и учесть важные нюансы.

Дело в том, что актеры той эпохи были театральными. Они привыкли к утрированной игре, чтобы «достучаться» до каждого зрителя. Театр подразумевает расстояние от сцены до зала, поэтому гротеск и вычурность жестов были просто необходимы.

Второй момент — наследие «великого немого». Актеры, которые снимались в 30-е и 40-е, начинали свой путь до появления звукового кино. Они привыкли к излишней экспрессии и эмоциональности на экране. С развитием звукового кино актеры старой школы постепенно отошли от театральщины и научились играть более сдержанно.

Фото: Кадр из фильма «Волга-Волга», 1938, «Высота», 1957
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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