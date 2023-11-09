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В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку

9 ноября 2023 10:43
В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку

Сейчас приготовить может каждый.

В Советском Союзе для поездов дальнего следования разрабатывали особое меню. Блюда были такими, чтобы их было легко приготовить из доступных ингредиентов в «полевых» условиях: на тесной поездной кухне.

Не все кушанья, которые подавали в вагонах-ресторанах, оценили пассажиры. Но один салат полюбился настолько, что затмил оливье и селедку под шубой.

Речь идет о «Чайке». Он был популярен настолько, что из поездов перекочевал в меню обычных заведений общественного питания. Рецепт простейший, повторить его может каждый. Вам понадобится:

  • консервированный горошек, 350 г,
  • сыр, 200 г,
  • копченая колбаса, 150 г,
  • лук репчатый, 80 г,
  • майонез, 60 г,
  • масло подсолнечное, 20 мл,
  • уксус 9%, 20 мл,
  • соль, сахар и молотый перец по вкусу.

Лук мелко нарезать, посолить, поперчить, насыпать сахара. Замариновать в масле и уксусе на 20 минут. Колбасу измельчить кубиками, сыр натереть. Смешать все компоненты и подавать к столу.

Фото: Кадр из фильма «Спортлото-82» (1982)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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