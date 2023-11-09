В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку
Сейчас приготовить может каждый.
В Советском Союзе для поездов дальнего следования разрабатывали особое меню. Блюда были такими, чтобы их было легко приготовить из доступных ингредиентов в «полевых» условиях: на тесной поездной кухне.
Не все кушанья, которые подавали в вагонах-ресторанах, оценили пассажиры. Но один салат полюбился настолько, что затмил оливье и селедку под шубой.
Речь идет о «Чайке». Он был популярен настолько, что из поездов перекочевал в меню обычных заведений общественного питания. Рецепт простейший, повторить его может каждый. Вам понадобится:
- консервированный горошек, 350 г,
- сыр, 200 г,
- копченая колбаса, 150 г,
- лук репчатый, 80 г,
- майонез, 60 г,
- масло подсолнечное, 20 мл,
- уксус 9%, 20 мл,
- соль, сахар и молотый перец по вкусу.
Лук мелко нарезать, посолить, поперчить, насыпать сахара. Замариновать в масле и уксусе на 20 минут. Колбасу измельчить кубиками, сыр натереть. Смешать все компоненты и подавать к столу.